Мильштейн: у Кучерова с братом были одни коньки на двоих. Они тренировались по очереди

Агент нескольких российских хоккеистов Дэн Мильштейн написал книгу «Большая игра. По ту сторону мечты», в которой описал малоизвестные подробности из жизни хоккеистов. В одном из фрагментов он рассказал, как семья Кучеровых взяла в долг коньки, в которых братья тренировались по очереди.

«Карьера будущей звезды НХЛ могла так и не начаться. В муниципальных школах в то время не выдавали никакой экипировки, а коньки нужны каждому хоккеисту. Все расходы по содержанию юного хоккеиста ложились на плечи родителей, а кто помнит 1998 год в России — время тяжёлого экономического кризиса в стране и дефолта, когда военным по несколько месяцев не выдавали зарплату, — понимает, перед каким вызовом оказалась семья Кучеровых.



Выход нашла мама Никиты, которая устроилась на тот же каток работать уборщицей. Для Светланы, мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, не один год проработавшей в Майкопе тренером в местной спортивной школе, не было другой мечты, как видеть своего ребёнка спортсменом. И вот через неделю кто-то принёс подержанные коньки, которые семья Кучеровых взяла в долг. Они были на три размера больше, но что поделать, если надо тренироваться? Пусть с братом, который старше Никиты на три года, у них была пара на двоих и на тренировки из-за этого они ходили по очереди, но, главное, коньки были! Так и откатались в них ещё три года», — цитирует отрывок из книги Мильштейна «РБК-Спорт».