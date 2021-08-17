«Металлург» заключил полноценный контракт с защитником Хабаровым

Магнитогорский «Металлург» заключил полноценный контракт с защитником Ярославом Хабаровым, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на один год.

Ранее Хабаров уже выступал за «Магнитку» с сезона-2008/2009 по чемпионат-2017/2018. В прошедшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги защитник выступал за новосибирскую «Сибирь» и провёл 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

По итогам регулярного чемпионата «Сибирь» заняла девятое место в таблице Восточного дивизиона и не вышла в плей-офф.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. «Металлург» проведёт первую встречу в гостях у «Автомобилиста» 3 сентября.