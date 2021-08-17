В новом сезоне ВХЛ сыграют 27 команд. Все — из России

В новом сезоне ВХЛ — Кубка Шёлкового пути сыграют 27 российских команд, сообщает официальный сайт ВХЛ.

Деления на конференции и дивизионы не будет. В Регулярном чемпионате каждая команда проведёт со всеми остальными командами по одному матчу на своём поле и поле соперника. Всего в Регулярном чемпионате команды проведут по 52 матча.



Регулярный чемпионат стартует 3 сентября и закончится 17 февраля. За это время команды проведут в общей сложности 702 матча.



В плей-офф выйдут первые 16 команд. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счёту — с предпоследним, и так далее. Все серии плей-офф проводятся до четырёх побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь.



Плей-офф стартует 21 февраля 2022 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.