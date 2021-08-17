В Подмосковье тренер украл у хоккеиста 25 миллионов рублей

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в краже 25 миллионов рублей у хоккеиста. Сообщается, что один из подозреваемых — хоккейный тренер, который часто приходил в гости к подопечному и знал, где хранятся деньги.

Пострадавший руководил фирмой и жил в элитном районе. Мужчина занимался хоккеем, а подозреваемый вместе со своим знакомым переехал ближе к этому комплексу и два месяца следил за жертвой.

«Дождавшись, когда хозяин долгое время отсутствовал, правонарушители незаконно проникли через открытое окно к нему в жилище, — цитирует «Правда.Ру» комментарий пресс-службы МВД по региону.

Злоумышленники украли часы, деньги, украшения и другое ценное имущество.

Всего грабители похитили 25 миллионов рублей. Сотрудники полиции посмотрели записи с камер и за два дня задержали мужчин. В ходе обыска правоохранители обнаружили украденные вещи. Кроме того, у злоумышленников нашли пистолет.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранители продолжают расследование.