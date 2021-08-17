В Подмосковье тренер украл у хоккеиста 25 миллионов рублей

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в краже 25 миллионов рублей у хоккеиста. Сообщается, что один из подозреваемых — хоккейный тренер, который часто приходил в гости к подопечному и знал, где хранятся деньги.
Пострадавший руководил фирмой и жил в элитном районе. Мужчина занимался хоккеем, а подозреваемый вместе со своим знакомым переехал ближе к этому комплексу и два месяца следил за жертвой.
«Дождавшись, когда хозяин долгое время отсутствовал, правонарушители незаконно проникли через открытое окно к нему в жилище, — цитирует «Правда.Ру» комментарий пресс-службы МВД по региону.
Злоумышленники украли часы, деньги, украшения и другое ценное имущество.
Всего грабители похитили 25 миллионов рублей. Сотрудники полиции посмотрели записи с камер и за два дня задержали мужчин. В ходе обыска правоохранители обнаружили украденные вещи. Кроме того, у злоумышленников нашли пистолет.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранители продолжают расследование.
- 17 августа 2021
-
22:00
-
21:44
-
21:09
-
20:00
-
19:06
-
18:49
-
17:41
-
17:31
-
17:07
-
16:51
-
16:45
-
15:32
-
15:22
-
15:02
-
14:50
-
14:28
-
13:30
-
13:16
-
13:01
-
12:34
-
11:49
-
11:24
-
10:44
-
10:14
-
09:45
-
09:30
-
09:17
-
08:38
-
08:19
-
08:00
- 16 августа 2021
-
23:51
-
23:27
-
23:18
-
22:55
-
22:29