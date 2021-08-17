Макэвой: считаю, что Раск — лучший голкипер в НХЛ

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой поделился мнением о вратарях команды.

«Иметь такую проблему — это роскошь. У нас отличная глубина на вратарской позиции. У нас есть Сваймен и Улльмарк, Туукка сейчас восстанавливается. И мы очень любим Туукку. Я считаю, что он лучший голкипер в НХЛ.



Так что если удастся вернуть его, как я уже сказал, это будет приятная проблема. Я очень рад начать сезон с вратарями, которые у нас есть, а потом, в какой-то момент, возможно, вернуть Туукку», — цитирует защитника официальный сайт НХЛ.

Напомним, Раск восстанавливается после травмы и вернётся в строй в конце зимы. Сейчас голкипер находится в статусе неограниченно свободного агента.

В первом матче сезона «Бостон» встретится с «Даллас Старз» 17 октября.