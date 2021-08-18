Мильштейн рассказал трагичную историю голкипера Мельничука

Агент нескольких российских хоккеистов Дэн Мильштейн скоро допишет книгу «Большая игра. По ту сторону мечты», в которой будут описаны малоизвестные подробности из жизни хоккеистов. В одном из фрагментов он рассказал о том, как голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук выжил после тяжелой аварии.
«Утром 24 мая 2014 года вся семья Мельничук села в Land Cruiser и поехала на дачу. По дороге забрала после тренировки по легкой атлетике Веронику, старшую сестру Леши, которая входила в юниорскую сборную Санкт-Петербурга и была кандидатом в мастера спорта. Её рекорд в беге на 200 метров до сих пор не побит и висит в списке достижений на Зимнем стадионе в Питере.
Лёша в тот день плохо спал. Накануне, после празднования по случаю награждения, мама попросила его уложить младшую сестру спать — они заигрались, и он не выспался. Место на откидном третьем ряду джипа было ему в самый раз, чтобы прикорнуть на время дороги. Он улёгся справа. Но когда пришла после тренировки уставшая сестра, решил уступить ей место.
Вероника сказала: «Давай по полдороги. Сейчас ты спи, а после магазина в Кингисеппе поменяемся, и я туда сяду».
Алексей заснул, а проснулся… на обочине.
Только спустя время ему покажут видео с ближайшей заправки, как их Land Cruiser сминает самосвал. Оно какое-то время провисело в интернете, но было настолько жутким, что его оттуда убрали.
Молодой и неопытный водитель самосвала, гружённого металлом, как потом выяснилось, вне всяких правил двигался в левом ряду и с опозданием среагировал на торможение ехавшей впереди легковушки. Вместо того чтобы минимизировать опасность для других машин и ударить один этот автомобиль сзади, он зачем-то вывернул руль влево и выскочил на встречную полосу.
У Андрея Мельничука, ехавшего в левой полосе ему навстречу, не было ни секунды, чтобы среагировать и предпринять какой-то маневр. Самосвал протаранил сначала его джип, а затем и пассажирский автобус.
Погибли три водителя, включая виновника аварии и Лёшиного папу. В машине Мельничуков разбились насмерть все, кто ехал на левой стороне, — отец, дедушка, 17-летняя Вероника и четырёхлетняя Настя, сердце которой продолжало биться еще несколько дней, но спасти её врачам не удалось. Не стало и семи пассажиров автобуса. Это была страшная автокатастрофа.
В живых остались те, кто сидел в джипе с правой стороны, — мама, бабушка и Алексей.
Старшая сестра, не захотев сразу пересаживаться на третий ряд, как выражается Лёша, оставила ему билетик в жизнь», — цитирует отрывок из книги Мильштейна «РБК-Спорт».
Все средства от продажи книги пойдут в благотворительный фонд «Подари жизнь», созданный с целью помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.
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