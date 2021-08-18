«Куньлунь» подписал контракты с двумя игроками

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с двумя китайскими игроками, сообщает официальный сайт клуба. Соглашения подписали нападающий Чжан Зесен и защитник Чжан Пэнфэй. Контракты рассчитаны на один год и носят двусторонний характер.



Прошлый сезон оба хоккеиста пропустили. В сезоне-2019/2020 игроки выступали за «КРС-БСУ» в Высшей хоккейной лиге.



Пэнфэй провёл 44 матча и отдал три результативные передачи. На счету Зесен также 44 встречи, где он набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Ред Стар» первую игру проведут в гостях с «Нефтехимиком» 2 сентября.

Отметим, что как и в прошлом сезоне, «Куньлунь» будет проводить домашние матчи в Мытищах.