Воронин: намного лучше выигрывать в «Югре», чем исполнять эпизодические роли где-то в КХЛ

Капитан «Югры» Артём Воронин рассказал о продлении контракта с клубом. В прошедшем сезоне «Югра» стала победителем ВХЛ.
«Сразу после победы в Кубке Петрова получил от руководства клуба предложение о контракте. Тем не менее в «Югре» мне дали возможность взять недельную паузу и посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке КХЛ. Показалось, что этот рынок был совсем не активен. Поэтому решил, что от добра добра не ищут и с радостью подписал новый договор с «Югрой».
«Спартак»? Тут дело не столько в «Спартаке», сколько в КХЛ в целом. Мне показалось, что Лига немного приостановилась в своём развитии и чуть запуталась – в большинстве клубов нет ни активного доверия молодым, ни ставки на опытных игроков. Курс не совсем определен, отсюда и вялость рынка.
Огорчился, что не вернулся в КХЛ? Нет никакого огорчения. Намного лучше выигрывать в Ханты-Мансийске, чем исполнять эпизодические роли где-то в КХЛ, терять время и сталкиваться с околохоккеем», – цитирует Воронина Russia-Hockey.
- 18 августа 2021
-
09:22
-
08:34
-
08:18
-
01:56
- 17 августа 2021
-
23:21
-
23:02
-
22:20
-
22:00
-
21:44
-
21:09
-
20:00
-
19:06
-
18:49
-
17:41
-
17:31
-
17:07
-
16:51
-
16:45
-
15:32
-
15:22
-
15:02
-
14:50
-
14:28
-
13:30
-
13:16
-
13:01
-
12:34
-
11:49
-
11:24
-
10:44
-
10:14
-
09:45
-
09:30
-
09:17
-
08:38