Воронин: намного лучше выигрывать в «Югре», чем исполнять эпизодические роли где-то в КХЛ

Капитан «Югры» Артём Воронин рассказал о продлении контракта с клубом. В прошедшем сезоне «Югра» стала победителем ВХЛ.

«Сразу после победы в Кубке Петрова получил от руководства клуба предложение о контракте. Тем не менее в «Югре» мне дали возможность взять недельную паузу и посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке КХЛ. Показалось, что этот рынок был совсем не активен. Поэтому решил, что от добра добра не ищут и с радостью подписал новый договор с «Югрой».

«Спартак»? Тут дело не столько в «Спартаке», сколько в КХЛ в целом. Мне показалось, что Лига немного приостановилась в своём развитии и чуть запуталась – в большинстве клубов нет ни активного доверия молодым, ни ставки на опытных игроков. Курс не совсем определен, отсюда и вялость рынка.

Огорчился, что не вернулся в КХЛ? Нет никакого огорчения. Намного лучше выигрывать в Ханты-Мансийске, чем исполнять эпизодические роли где-то в КХЛ, терять время и сталкиваться с околохоккеем», – цитирует Воронина Russia-Hockey.