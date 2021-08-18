Шалунов: было предложение из НХЛ, но я понимал, что клуб не подходит мне по стилю

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал о несостоявшемся переходе в НХЛ.

«Срыв перехода в «Чикаго»? Без комментариев.



Всех подробностей я не знаю. Всё-таки с представителями клуба общаюсь не я лично, а мой агент. А что касается 2017 года, когда я уходил из «Сибири» в ЦСКА, то тогда я отъезд в НХЛ я всерьёз не рассматривал. Видел себя в России на тот момент.



Моя семья в плане переезда готова ко всему. Куда я — туда и они.



Агент рассказывал о предложении из НХЛ, от которого отказался? Предложение действительно было. И даже не на минимальный контракт. Но я абсолютно чётко понимал, что мне этот клуб не подходит. Ни по стилю игры, ни по шансам пробиться в основной состав. Я не могу называть что это за команда, но вы бы наверняка согласились, что переход туда — не лучшая идея», – цитирует Шалунова Sport24.