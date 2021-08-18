Линдберг: сезон для «Динамо» должен получиться лучше прошлого

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг поделился впечатлениями от выступления в КХЛ.
«Я приехал с довольно низким уровнем ожиданий, послушав рассказы разных людей. Многое превзошло эти ожидания, поэтому я был приятно удивлен.
Сезон получился удачным. У нас была хорошая команда, и я думаю, что хорошо вписался в состав с первых дней. Мне понравилось играть за «Динамо», я набирал немало очков и в целом сезон принёс приятные эмоции.
Уровень поддержки клуба? Сложно ответить, сейчас же пандемия. «Динамо» не разрешали играть при полных трибунах. Думаю, что в этом сезоне уже будет полноценная посещаемость. Мне кажется, что люди интересуются хоккеем.
Ожидания? У нас появились новые игроки и тренерский штаб. Думаю, этот сезон должен получиться лучше прошлого. У нас есть для этого возможности», – цитирует Линдберга Hockey Sverige.
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