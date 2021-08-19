Ан — об увольнении Вострикова: он не до конца готов работать в КХЛ, ему не хватило опыта

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан объяснил, почему в клубе решили расстаться с главным тренером Сергеем Востриковым ещё до старта сезона-2021/2022.
«Таково наше решение. Мы посчитали, что Сергей Леонтьевич пока не до конца готов работать в главном хоккейном дивизионе. Может, немного не хватило опыта для создания должной атмосферы и тренерского коллектива. Мы расстались по обоюдному согласию. Я не первый год работаю с этим человеком, поэтому расставаться было непросто.
Анатолий Емелин? Да, с ним мы тоже попрощались. Сейчас обязанности по руководству командой возложены на Олега Горбенко, но мы уже определились с кандидатурой нового главного тренера. Скоро мы о ней официально объявим», — сказал Ан в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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