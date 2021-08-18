Два игрока из НХЛ могут перейти на правах аренды в минское «Динамо»

Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович на рассказал, что вратарь Алексей Колосов вряд ли уедет в «Филадельфию Флайерз», которая его задрафтовала на минувшем драфте НХЛ.
«Отъезд Колосова в Северную Америку очень маловероятен, потому что в «Динамо» его всё устраивает. У него есть контракт с клубом. Мы рассчитываем на него, как на одного из ключевых игроков. По Кузьмину и Климовичу ведутся переговоры, возможно, они перейдут к нам на правах аренды», – цитирует Парфимовича «Белорусский хоккей».
Напомним, что Кузьмин подписал контракт новичка с «Виннипег Джетс», Климович – с «Ванкувер Кэнакс».
напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. Минский клуб сыграет в первом матче с московским «Динамо» 3 сентября.
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