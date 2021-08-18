«Прилетело в ухо прилично». Воробьёв рассказал о травме защитника Яковлева

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, что защитнику Егору Яковлеву наложили швы на ухо после попадания шайбы.

«Яковлеву прилетело в ухо, ему наложили много швов. Посмотрим, что скажут доктора, как он будет себя чувствовать. Прилетело прилично», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, что в первом матче на предсезонном турнире в Казани «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 6:4, а Егор Яковлев забросил первую шайбу «Магнитки», перекинув её через голкипера соперника.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. В первой встрече нового сезона «Металлург» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» 3 сентября.