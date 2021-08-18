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Главный тренер «Салавата» Лямся рассказал, когда Кулёмин может дебютировать за уфимцев

Главный тренер «Салавата» Лямся рассказал, когда Кулёмин может дебютировать за уфимцев
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал, когда нападающий Николай Кулёмин может дебютировать за уфимцев.

«Николай Кулёмин уже тренируется с «Салаватом Юлаевым». Надеюсь, в течение недели он сыграет за нашу команду. Отмечу его огромный опыт, нам в команду и в раздевалку был необходим такой хоккеист и игрок», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, «Салават» уступил магнитогорскому «Металлургу» на предсезонном турнире со счётом 4:6.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. В первом матче сезона-2021/2022 «Салават» в гостях сыграет с «Барысом» 3 сентября. Стартовую домашнюю встречу уфимцы проведут со «Спартаком» 9 сентября.

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