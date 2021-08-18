Генменеджер «Динамо» Минск: есть позиции, которые можно усилить. Узнаете через пару дней

Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович прокомментировал трансферные изменения в белорусской команде, а также рассказал о возможных усилениях.



«Говорить про проблемные позиции не стоит. Но есть позиции, которые точечно можно усилить. И вполне возможно, что это произойдёт. Узнаете через пару дней.



Мы взяли белорусского защитника Сергея Сапего. Считаем, что он потенциально способен выйти на уровень КХЛ. Мы его развиваем.



Есть Дмитрий Кузьмин. Я бы с удовольствием взял Артёма Левшунова, но он 2005 года и ему пока не разрешается играть в КХЛ. Есть интересные ребята. Тот же Сиротин уехал. Паливко — в «Адмирал», пусть развивается», — передаёт слова функционера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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