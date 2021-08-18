«Питтсбург» запустил программу поддержки юных чернокожих хоккеистов
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Команда Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» запустила программу поддержки юных чернокожих хоккеистов и назвала её в честь Уилли О’Ри — первого в истории афроамериканского игрока НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Отмечается, что занятия в программе бесплатные. В первом тренинге участвовали 30 игроков в возрасте от 10 до 18 лет из местных любительских и школьных лиг.
Они тренировались на льду и вне его в течение недели. Ребята занимались с приглашёнными инструкторами — защитником «Питтсбурга» Пьер-Оливье Жозефом и обладателем Кубка Стэнли в составе «пингвинов» Тревором Дейли.
Ожидается, что программа будет действовать на постоянной основе.
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