Фазель — о переговорах с НХЛ об ОИ-2022: есть сложности. Решение будет в конце августа
Поделиться
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, как продвигаются переговоры относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее глава ИИХФ сообщил, что решение будет принято после Олимпиады-2020 в Японии.
«Не решено на данный момент ничего. До конца месяца ничего не прояснится. Мы обсуждаем, переговоры идут, есть сложные моменты. Включая ситуацию с коронавирусом. Но решение будет только в конце августа», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Напомним, в июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с МОК и ИИХФ.
Комментарии
- 18 августа 2021
-
17:38
-
17:20
-
16:47
-
16:09
-
16:06
-
16:01
-
15:56
-
15:46
-
15:36
-
15:32
-
15:21
-
13:48
-
13:23
-
13:07
-
12:34
-
10:38
-
10:29
-
09:22
-
08:34
-
08:18
-
01:56
- 17 августа 2021
-
23:21
-
23:02
-
22:20
-
22:00
-
21:44
-
21:09
-
20:00
-
19:06
-
18:49
-
17:41
-
17:31
-
17:07
-
16:51
-
16:45
Партнерский контент