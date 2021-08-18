Фазель — о переговорах с НХЛ об ОИ-2022: есть сложности. Решение будет в конце августа

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, как продвигаются переговоры относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ранее глава ИИХФ сообщил, что решение будет принято после Олимпиады-2020 в Японии.



«Не решено на данный момент ничего. До конца месяца ничего не прояснится. Мы обсуждаем, переговоры идут, есть сложные моменты. Включая ситуацию с коронавирусом. Но решение будет только в конце августа», — приводит слова Фазеля ТАСС.



Напомним, в июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с МОК и ИИХФ.

Новость по теме Фазель: решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято после Игр в Токио