Братья Костицыны покинули солигорский «Шахтёр» через три недели после заключения контракта

Белорусские форварды Андрей и Сергей Костицыны покинули солигорский «Шахтёр», сообщается в официальном телеграм-канале Федерации хоккея Республики Беларусь.



Отметим, что хоккеисты играли за «горняков» на Кубке Салея. В активе Костицына-старшего 6 матчей и 2 (0+2) набранных очка, а Сергей Костицын заработал 5 (4+1) очков в 7 встречах.

Прошлый сезон Андрей провёл в нижнекамском «Нефтехимике». В 24 матчах он отметился 10 (2+8) баллами. Также игрок выступал за чешский «Пардубице», за который он выходил на лёд в 20 встречах и набрал 15 (5+10) очков.



Сергей в прошлом сезоне защищал цвета словацкого клуба «Братислава Кэпиталз», выступающего в австрийской лиге, за который провёл 19 матчей и набрал 8 (3+5) результативных баллов. На прошедшем в мае-июне чемпионате мира по хоккею Сергей в составе сборной Беларуси сыграл в пяти играх, отметившись двумя результативными передачами.