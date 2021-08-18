«Чикаго» переподписал форварда Энтвистла на $ 1,6 млн. Он набрал два очка в пяти матчах
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Нападающий Маккензи Энтвистл подписал новый контракт с «Чикаго Блэкхоукс», сообщается на официальном сайте команды Национальной хоккейной лиги.
Отмечается, что срок соглашения рассчитан на два года. Средняя зарплата составит $ 800 тыс. Таким образом, общая сумма контракта равняется $ 1,6 млн.
Новое соглашение вступит в силу с сезона-2022/2023.
Срок действующего контракта 22-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2021/2022.
Напомним, в минувшем сезоне Энтвистл принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Кроме того, в его активе также 22 матча АХЛ, в которых нападающий набрал 12 (4+8) очков.
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