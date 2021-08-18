Бучневич — об обмене в «Сент-Луис»: Панарин сказал не вешать нос, это хорошая организация

Нападающий Павел Бучневич прокомментировал свой обмен в «Сент-Луис Блюз» из «Нью-Йорк Рейнджерс».
Сегодня, 18 августа, россиянин принял участие в благотворительном матче фонда Артемия Панарина. Встреча прошла в поддержку 14-летнего хоккеиста Глеба Баннова. Ему требуется трансплантация сердца.
«Хороший матч, хорошие скорости, надеюсь, болельщикам нравится. Ребятам-непрофессионалам тоже понравилось играть с профессионалами, хорошая идея собрать денег для парня, который попал в тяжёлую ситуацию. Надеюсь, поможем все вместе.
В Америке хоккеисты много участвуют в этом, надеюсь, это будет позитивный опыт для нашей страны. Хорошая компания, всех ребят знаю, все рады друг друга видеть. Надеюсь, хорошо проведём время после матча.
Обмен? Знал, что меня обменяют в «Сент-Луис», наконец-то всё это закончилось, много чего было, слухов, спекуляций. Я рад там оказаться, хорошая команда. Что сказал Панарин? «Ничего такого, не вешай нос, это хорошая организация», — приводит слова Бучневича «Матч ТВ».
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