Источник: игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022

Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
«По моей информации, игроки НХЛ в итоге поедут на Олимпиаду. Потому что лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом, по которому предусмотрено участие хоккеистов в зимних Играх в 2022 (Пекин) и 2026 (Милан) годах.
Но при этом НХЛ может поставить условие: если хоккеист заболеет коронавирусом на Олимпиаде и потом пропустит матчи регулярного чемпионата, то за это не получит деньги.
Во-первых, хоккеисты не захотят ставить под удар свою репутацию среди фанатов. Ну, представьте, что НХЛ отпустит Овечкина на Олимпиаду, а он сам откажется: «Нет, я не поеду — а вдруг заболею и потеряю какие-то бабки?» Конечно же, такого не будет. Если НХЛ отпускает, игрок хочет ехать на Олимпиаду и его вызывают в сборную — он поедет.
Во-вторых, у всех звёздных игроков НХЛ есть подписные бонусы на этот сезон. Кучеров, Василевский, все конкретные пацаны получают деньги вперёд через подписные бонусы. Даже если условный Панарин заболеет коронавирусом и пропустит три матча, то он потеряет лишь $ 36,6 тыс. Для него это копейки», — приводит слова источника «Матч ТВ».
Напомним, игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.
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