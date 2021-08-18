Источник: игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022

Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.



«По моей информации, игроки НХЛ в итоге поедут на Олимпиаду. Потому что лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом, по которому предусмотрено участие хоккеистов в зимних Играх в 2022 (Пекин) и 2026 (Милан) годах.



Но при этом НХЛ может поставить условие: если хоккеист заболеет коронавирусом на Олимпиаде и потом пропустит матчи регулярного чемпионата, то за это не получит деньги.



Во-первых, хоккеисты не захотят ставить под удар свою репутацию среди фанатов. Ну, представьте, что НХЛ отпустит Овечкина на Олимпиаду, а он сам откажется: «Нет, я не поеду — а вдруг заболею и потеряю какие-то бабки?» Конечно же, такого не будет. Если НХЛ отпускает, игрок хочет ехать на Олимпиаду и его вызывают в сборную — он поедет.



Во-вторых, у всех звёздных игроков НХЛ есть подписные бонусы на этот сезон. Кучеров, Василевский, все конкретные пацаны получают деньги вперёд через подписные бонусы. Даже если условный Панарин заболеет коронавирусом и пропустит три матча, то он потеряет лишь $ 36,6 тыс. Для него это копейки», — приводит слова источника «Матч ТВ».



Напомним, игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 по 2014 годы. В 2018 году лига отказалась отпускать хоккеистов на турнир.

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