Стивен Стэмкос продал свой дом в Тампе за $ 16 млн

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос продал свой дом за $ 16 млн, сообщает североамериканский журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере».



Однако он отмечает, что не стоит связывать это с возможным обменом игрока. Просто Стэмкос получил сверхвыгодное предложение — реальная цена его недвижимости оценивалась в $ 9 млн.



Контракт 31-летнего хоккеиста с зарплатой $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.



Стэмкос принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 17 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на его счету 18 (8+10) очков в 23 встречах.



Напомним, вместе с «Тампой» он выиграл два Кубка Стэнли подряд.