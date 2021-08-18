Стивен Стэмкос продал свой дом в Тампе за $ 16 млн
Поделиться
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос продал свой дом за $ 16 млн, сообщает североамериканский журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере».
Однако он отмечает, что не стоит связывать это с возможным обменом игрока. Просто Стэмкос получил сверхвыгодное предложение — реальная цена его недвижимости оценивалась в $ 9 млн.
Контракт 31-летнего хоккеиста с зарплатой $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Стэмкос принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 17 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на его счету 18 (8+10) очков в 23 встречах.
Напомним, вместе с «Тампой» он выиграл два Кубка Стэнли подряд.
Комментарии
- 18 августа 2021
-
20:51
-
20:30
-
20:17
-
19:41
-
19:18
-
18:54
-
18:23
-
18:03
-
17:51
-
17:38
-
17:20
-
16:47
-
16:09
-
16:06
-
16:01
-
15:56
-
15:46
-
15:36
-
15:32
-
15:21
-
13:48
-
13:23
-
13:07
-
12:34
-
10:38
-
10:29
-
09:22
-
08:34
-
08:18
-
01:56
- 17 августа 2021
-
23:21
-
23:02
-
22:20
-
22:00
-
21:44
Партнерский контент