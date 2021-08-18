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Стивен Стэмкос продал свой дом в Тампе за $ 16 млн

Стивен Стэмкос продал свой дом в Тампе за $ 16 млн
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос продал свой дом за $ 16 млн, сообщает североамериканский журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Однако он отмечает, что не стоит связывать это с возможным обменом игрока. Просто Стэмкос получил сверхвыгодное предложение — реальная цена его недвижимости оценивалась в $ 9 млн.

Контракт 31-летнего хоккеиста с зарплатой $ 8,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Стэмкос принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 17 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на его счету 18 (8+10) очков в 23 встречах.

Напомним, вместе с «Тампой» он выиграл два Кубка Стэнли подряд.

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