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«Вегас» выставил на драфт отказов нападающего, полученного при обмене Флёри

«Вегас» выставил на драфт отказов нападающего, полученного при обмене Флёри
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«Вегас Голден Найтс» выставил нападающего Микаэля Хаккарайнена на драфт отказов. В ближайшее время с 23-летним финном будет расторгнут контракт, сообщает CapFriendly.

Форвард был выбран «Чикаго Блэкхоукс» на драфте-2018 под общим 139-м номером.

В «Вегасе» он оказался как часть сделки, в результате которой «Чикаго» получил права на голкипера Марка-Андре Флёри.

Хаккарайнен пока не дебютировал в НХЛ. У него оставался ещё год по контракту новичка.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» обменял 36-летнего голкипера на форварда Микаэля Хаккарайнена. Ранее Флёри согласился выступать за «Блэкхоукс».

Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Флёри получил «Везину Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата — обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.

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