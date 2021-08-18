Брагин: СКА оставил Аскарова в ВХЛ для игровой практики. У нас четыре вратаря

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).

«Очень хороший матч, это уже уровень чемпионата, поэтому никто не хотел уступать. Играли с хорошей борьбой, самоотдачей. Для нас это очень полезный матч. Что касается игры Свечкова и Хуснутдинова в неравных составах, они играют и в сборной, и в клубе, знают нашу систему. Довольны тем, как они сыграли.

Мичков на этот турнир не прилетел. Мы смотрели его состояние, он был уставший после турнира за сборную. На домашнем турнире ожидаем его.

Аскаров? Мы оставили его в клубе Высшей лиги для игровой практики. У нас четыре вратаря, сейчас он там отыграет три-четыре матча, а на турнире Пучкова уже будем смотреть», — сказал Брагин на пресс-конференции.