Шипачёв прокомментировал возможность сыграть на Олимпиаде-2022 с Панариным

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился эмоциями после благотворительного матча, организованного фондом Артемия Панарина. Встреча прошла в поддержку 14-летнего хоккеиста Глеба Баннова. Ему требуется трансплантация сердца.



«Панарина подразмял немножко. Прикольно, приехали, повеселились, помогли мальчишке, постарались дать шанс ему. Очень важно это, молодцы, кто приехал. Повеселился, хорошо провёл время.



Сыграю ли на Олимпиаде с Панариным? Не буду говорить об этом, сейчас подготовка к сезону с «Динамо». Если поеду, то буду с ним в одной команде. Поживём — увидим, я всегда рад приглашению», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

Напомним, во встрече приняли участие Артемий Панарин («Рейнджерс»), Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Александр Романов («Монреаль Канадиенс»), Илья Любушкин («Аризона Койотс»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) и другие игроки НХЛ и КХЛ, а также Алексей Яшин и Олег Знарок.

Новость по теме Панарин, Шипачёв и другие игроки НХЛ и КХЛ проведут матч в поддержку 14-летнего хоккеиста