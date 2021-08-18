Российский нападающий примет участие в тренировочном лагере «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Никита Павлычев примет участие в тренировочном лагере команды Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз». Пока идёт речь о работе в тренинг-кемпе для новичков, сообщает LA Kings Insider.
Ранее 24-летний форвард заключил контракт с фармом «Кингз» — «Онтарио Рейн».
Россиянин выбрал на драфте-2017 «Питтсбург Пингвинз» в 7-м раунде. Его рост — 200 сантиметров.
В прошлом сезоне Павлычев дебютировал в Американской хоккейной лиге. В составе «Сиракьюз Кранч» он набрал 3 (0+3) очка в 8 матчах.
Напомним, в конце июля «Лос-Анджелес Кингс» выбрал на драфте НХЛ защитника петербургского СКА Кирилла Кирсанова под общим 84-м номером.
По итогам прошлого сезона НХЛ «Кингз» заняли шестое место в таблице Западного дивизиона и не вышли в плей-офф.
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