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Российский нападающий примет участие в тренировочном лагере «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий примет участие в тренировочном лагере «Лос-Анджелеса»
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Российский нападающий Никита Павлычев примет участие в тренировочном лагере команды Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз». Пока идёт речь о работе в тренинг-кемпе для новичков, сообщает LA Kings Insider.

Ранее 24-летний форвард заключил контракт с фармом «Кингз» — «Онтарио Рейн».

Россиянин выбрал на драфте-2017 «Питтсбург Пингвинз» в 7-м раунде. Его рост — 200 сантиметров.

В прошлом сезоне Павлычев дебютировал в Американской хоккейной лиге. В составе «Сиракьюз Кранч» он набрал 3 (0+3) очка в 8 матчах.

Напомним, в конце июля «Лос-Анджелес Кингс» выбрал на драфте НХЛ защитника петербургского СКА Кирилла Кирсанова под общим 84-м номером.

По итогам прошлого сезона НХЛ «Кингз» заняли шестое место в таблице Западного дивизиона и не вышли в плей-офф.

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