Брат главного тренера минского «Динамо» усилит тренерский штаб сборной Швеции на Олимпиаде

Тодд Вудкрофт вошёл в тренерский штаб сборной Швеции на Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай), сообщает UVM Athletics.

Он занял должность ассистента главного тренера.

Отметим, что Тодд является братом главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта.

В 2004 году Вудкрофт работал в тренерском штабе сборной Канады, где выиграл золотую медаль чемпионата мира. Он также был помощником тренера сборной Беларуси на чемпионатах мира в 2006, 2014 и 2016 годах. Тодд был помощником тренера сборной Швейцарии на ЧМ-2015 и помощником тренера сборной Швеции на ЧМ-2016. В 2017 году Вудкрофт выиграл вторую золотую медаль на чемпионате мира со Швецией в качестве помощника тренера.

Ранее стали известны имена двух советников сборной Швеции, которые будут помогать национальной команде до и во время зимних Олимпийских игр — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай).



Ими стали Никлас Кронвалль и Хенрик Зеттерберг.