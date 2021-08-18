Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брат главного тренера минского «Динамо» усилит тренерский штаб сборной Швеции на Олимпиаде

Брат главного тренера минского «Динамо» усилит тренерский штаб сборной Швеции на Олимпиаде
Комментарии

Тодд Вудкрофт вошёл в тренерский штаб сборной Швеции на Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай), сообщает UVM Athletics.

Он занял должность ассистента главного тренера.

Отметим, что Тодд является братом главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта.

В 2004 году Вудкрофт работал в тренерском штабе сборной Канады, где выиграл золотую медаль чемпионата мира. Он также был помощником тренера сборной Беларуси на чемпионатах мира в 2006, 2014 и 2016 годах. Тодд был помощником тренера сборной Швейцарии на ЧМ-2015 и помощником тренера сборной Швеции на ЧМ-2016. В 2017 году Вудкрофт выиграл вторую золотую медаль на чемпионате мира со Швецией в качестве помощника тренера.

Ранее стали известны имена двух советников сборной Швеции, которые будут помогать национальной команде до и во время зимних Олимпийских игр — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай).

Ими стали Никлас Кронвалль и Хенрик Зеттерберг.

Новость по теме
Кронвалль и Зеттерберг будут советниками сборной Швеции на Олимпийских играх-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021