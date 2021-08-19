Экс-вратарь «Торпедо» и «Югры» Барри Браст возобновил игровую карьеру
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Известный канадский голкипер Барри Браст подписал контракт с британским клубом «Шеффилд Стиллерс». Прошлый сезон Браст пропустил, а в сезоне 2019/20 выступал в Словакии в составе «Слована».
Также Барри Браст известен по выступлениям в КХЛ в составе «Медвешчака», «Югры», «Слована», «Торпедо» и «Куньлуня», проведя за пять сезонов 173 игры.
В сезоне-2018/19 36-летний вратарь защищал цвета «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо». Он провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержав девять побед. Голкипер отражал 91,2% бросков и пропускал 2,99 шайбы в среднем за игру. В плей-офф на счету Браста семь матчей в составе нижегородского клуба. Он одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,79, отражая 92,1% бросков.
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