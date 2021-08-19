Здено Хара не планирует подписывать контракт с «Сент-Луисом»

Защитник Здено Хара, находящийся в статусе свободного агента, не собирается подписывать контракт с «Сент-Луис Блюз», сообщает журналист Энди Стриклэнд в «Твиттере».
Как сообщает источник, в случае продления карьеры приоритетом для 44-летнего защитника будет остаться в Восточной конференции, чтобы быть ближе к своей семье.
30 декабря прошлого года Хара подписал с «Вашингтон Кэпиталз» однолетний контракт на $ 795 тыс. До этого он в течение 14 сезонов защищал цвета «Бостон Брюинз». За «Кэпиталз» защитник провёл 55 игр в регулярном чемпионате, заработав 10 (2+8) очков и ни одного в пяти поединках плей-офф.
Напомним, сезон-2021/2022 НХЛ начнётся 13 октября. В первый день сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс» – с «Сиэтл Кракен».
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