«Коламбус» подписал контракт с 12-м номером драфта

«Коламбус Блю Джекетс» подписал согоашение с 18-летнийэм нападающим Коулом Силлинджером, сообщает официальный сайт «Блю Джекетс». Контракт новичка рассчитан на три года.



Напомним, что «Коламбус» выбрал форварда на драфте НХЛ-2021 в первом раунде под общим 12-м номером.



В прошедшем сезоне Силлинджер выступал за «Су Фоллс» в USHL и провёл там 31 матч, набрав 46 очков: забросил 24 шайбы и отдал 22 результативные передачи.

По итогам прошлого сезона «Коламбус» занял последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона.

Сезон-2021/2022 НХЛ начнётся 13 октября. В первый день сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс» – с «Сиэтл Кракен». «Блю Джекетс» в первом матче дома встретятся с «Аризоной Койотс» 15 октября.