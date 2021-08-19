Совершивший каминг-аут Прокоп: игроки «Нэшвилла» гордятся мной

Защитник системы «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп, который в июле объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказал о том, как хоккеисты «Нэшвилла» приняли его в тренировочном лагере новичков команды.
«Я буду выходить на площадку и делать всё, что требуется от хоккеиста, чтобы попасть в состав «Нэшвилла».
Мне пришло много сообщений со словами поддержки от игроков, выступающих в НХЛ, а также в моей лиге – ВХЛ. Ребята замечательно встретили меня. Они подходили ко мне, говорили об этом, сказали, что гордятся мной.
Я совсем не хотел, чтобы всё затянулось, и поэтому очень рад, что заключил контракт и могу двигаться дальше. Для меня это честь.
Следующим шагом станет либо попадание в состав «Нэшвилла», либо мне придется провести ещё один хороший сезон в молодёжном хоккее, а затем пройти через «Милуоки». Таковы перспективы.
Следующий год я отыграю в молодёжке, постараюсь хорошо зарекомендовать себя, а здесь на сборах покажу тренерам, на что способен», – цитирует Прокопа официальный сайт НХЛ на русском языке.
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