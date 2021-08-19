Бучневич: уверен, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду в Пекине

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал об участии игроков НХЛ на Олимпиаде-2022.

«Я уверен, что Олимпиада в Пекине будет с нами. Когда лига подписывала коллективный договор с игроками, то в одном из пунктов было оговорено, что на следующие две Олимпиады мы поедем.



Сомневаюсь, что произойдут какие-то негативные изменения. Это МОК должен сумасшедшую фигню сделать, чтобы хоккеисты из НХЛ не попали на Игры.



За сборную всегда приятно играть. Просто не всё зависит от меня. Так сложилось, что в этот раз я на чемпионат мира не поехал. Но в следующие четыре года у меня нет контрактных проблем.



Конечно, я настроен играть со своим клубом в плей-офф НХЛ, но если вдруг что-то пойдет не так, то я всегда буду готов присоединиться к сборной», – цитирует Бучневича Р-Спорт.