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Защитник «Сочи»: надеюсь, в новом сезоне мы наведём шороху

Защитник «Сочи»: надеюсь, в новом сезоне мы наведём шороху
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Защитник «Сочи» Виктор Балдаев поделился ожиданиями от сезона-2021/2022 КХЛ.

«Конечно, я доволен тем, что по ходу сборов пробный контракт превратился в полноценный. Надеюсь, что смогу принести команде пользу в новом сезоне.

Какой смысл паниковать, что на турнире клуб одержал только одну победу? Мы на самом деле как раз против команд КХЛ выглядели очень неплохо, а вот в игре с олимпийской сборной потеряли концентрацию и вынуждены были отыгрываться с 0:2. Правда, забивали на турнире немного. Этот момент надо поправить.

Сейчас как раз на тренировках отрабатываем те эпизоды, которые будут встречаться в играх. Важно определённые вещи довести до автоматизма.

Новый сезон? Мы знаем, что у нас есть серьёзная задача – выйти в плей-офф. И сейчас много тренируемся, чтобы не заканчивать сезон в феврале. Надеюсь, мы наведём шороху», – цитирует Балдаева официальный сайт сочинцев.

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