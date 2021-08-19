Рижское «Динамо» подписало обладателя бронзы МЧМ в составе сборной Канады

Защитник Брэндон Гормли подписал контракт с рижским «Динамо».
Как сообщает официальный сайт клуба, 29-летний канадский хоккеист заключил соглашение сроком на один год.
В прошлом сезоне Гормли выступал в чемпионате Германии за «Штраубинг». Он принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата, сумев набрать в них 17 (3+14) результативных очков при полезности «+7». В плей-офф он провёл 3 встречи и совершил три голевых передачи при общей полезности «+1».
Гормли был выбран «Финикс Койотс» в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 13-м номером. В НХЛ защитник сыграл 58 игр за «Финикс/Аризону» и «Колорадо», в которых набрал в общем 5 (2+3) баллов.
В 2012 году со сборной Канады Гормли завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира до 20 лет, где был признан лучшим защитником турнира, а в 2017 году выиграл с национальной командой Кубок Шпенглера.
Первый матч нового сезона КХЛ рижское «Динамо» проведёт 2 сентября в гостях с ярославским «Локомотивом».
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