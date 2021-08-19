«Он хорошо действовал в меньшинстве». В «Салавате» довольны дебютом Кулёмина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал выступление форварда Николая Кулёмина в матче TANECO Кубка чемпионов со СКА (4:1). Напомним, игрок заключил пробный контракт с клубом.



«Мы довольны его сегодняшней игрой. Стоит отметить, что он провёл с командой всего пару тренировок. При этом он сумел подстроиться под наш стиль и понять то, чего мы от него хотим. Сегодня он хорошо действовал в меньшинстве. Повторюсь, всё то, чего мы от него ожидаем, он показывал на льду.



Самое главное, что у нас в команде будет конкуренция. Каждую игру люди должны будут бороться за место в основе. Кулёмин — прекрасный парень, который хорошо себя зарекомендовал в раздевалке. Он опытный игрок, плюс не будем забывать, что до нового года нас ждёт большое количество матчей. На этом протяжении этой части сезона может произойти всё что угодно. Например, травмы. Поэтому нам нужна очень длинная скамейка. Посмотрите, как на турнире в Казани действует наша молодёжь. Конкуренция внутри будет сказываться положительно», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.