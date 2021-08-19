Кузьмин: просто кайфую от игры в «Салавате», не испытываю давления

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин прокомментировал победу над СКА (4:1) в матче турнира ТАНЕКО Кубок чемпионов, который проходит в Казани.



«Хорошая командная работа. Очень рады победе. Двигаемся дальше, готовимся к следующим играм.



Сразу принял решение вступиться за Алалыкина? Если команда хочет двигаться в сторону больших целей, то каждый должен иметь мужество, чтобы вступиться за партнёра. Даже в предсезонных матчах нужно быть коллективом. Если бы рядом был не я, то за товарища по команде вступился бы кто-то другой.



Ощущаю ли ответственность за игры в составе «Салавата Юлаева»? От себя скажу, что я просто кайфую, не испытываю давления. Просто выхожу и пытаюсь делать то, что от меня требуют. Посмотрим, что будет дальше», – цитирует Кузьмина официальный сайт клуба.