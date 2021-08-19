Источник: «Авангард» и «Ак Барс» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ в ОАЭ

Один из матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги-2021/2022 может пройти в ОАЭ.



Как сообщает «Спорт-экспресс», за границей состоится игра между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом», запланированная на 3 декабря.

Всего в рамках проекта KHL World Games (вынесенные матчи регулярного чемпионата КХЛ, проходящие в Европе начиная с сезона-2018/2019) было проведено 5 игр. Последняя из них состоялась в декабре 2019 года. Тогда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели матч в швейцарском Давосе. Победу одержал уфимский клуб (4:3, ОТ).



9 июля на официальном сайте КХЛ был представлен окончательный вариант календаря сезона-2021/2022.



1 сентября «Авангард», являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина, сыграет в Балашихе с финалистом-2020/2021 — ЦСКА за Кубок Открытия. «Ак Барс» 2 сентября проведёт домашний матч с финским «Йокеритом».