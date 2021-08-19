«Йокерит» с разгромным счётом обыграл рижское «Динамо» в товарищеской встрече

«Йокерит» одержал победу в товарищеском матче, с разгромным счётом обыграв рижское «Динамо» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).



В составе финского клуба дубль оформил форвард Теему Турунен, также забитыми шайбами отметились нападающие Джордан Шрёдер и Ииро Пакаринен, а также защитник Оливер Тухканен.



Для рижского клуба прошедший матч стал первым в межсезонье-2021, «Йокерит» провёл третий матч, до этого обыграв немецкий «Крефельд» (5:2) и финский «Йукурит» (5:0).



В предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги, который начнётся 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА, «Йокерит» первую игру проведёт 2 сентября в гостях с казанским «Ак Барсом». Рижское «Динамо» в этот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».