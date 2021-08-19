Вице-президент НХЛ — о рекламе на свитерах: это принесёт сотни миллионов долларов в год

Вице-президент НХЛ Кит Вочтел сообщил информацию о том, что лига разрешила клубам размещать рекламу на свитерах игроков с начала сезона-2022/23.

«Мы верим, что данная инициатива будет приносить сотни миллионов долларов в год. Это серьёзные суммы.



Мы знаем, что хоккей – неприкосновенная игра с точки зрения внешнего вида. Думаю, что хоккейная форма выглядит лучшей среди всех видов спорта. Так что мы будем аккуратны, проводя подобные изменения.

Все 32 клуба проголосовали за эту идею. Но это не означает, что все они будут продавать место под рекламу.



Существует допустимая площадь и закон убывающей доходности. Чем больше логотипов вы разместите, тем меньше можно за это получить. Так что клубы захотели, чтобы рекламу продавали только кому-то одному. И так оно в обозримом будущем и будет. Возможность размещения нескольких рекламных объявлений не обсуждалась. Один бренд на свитер», – приводит слова Вочтела ESPN.