«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Металлургом» на ТАНЕКО Кубке Чемпионов

Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» на ТАНЕКО Кубке Чемпионов со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Николай Коваленко, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Воронков и Артём Лукоянов, а также защитник Стивен Кемпфер. У «Магнитки» авторами голов стали форвард Максим Карпов и защитник Алексей Маклюков.

После двух сыгранных матчей в активе обоих клубов по 2 набранных очка. В первом туре магнитогорский клуб обыграл «Салават Юлаев» (6:4), а «Ак Барс» уступил СКА (2:3, ОТ).

Следующий матч казанский клуб проведёт в субботу, 21 августа, с «Салаватом». Начало — в 17:00 мск. «Металлург» в этот же день сыграет со СКА. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.