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«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Металлургом» на ТАНЕКО Кубке Чемпионов

«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Металлургом» на ТАНЕКО Кубке Чемпионов
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Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» на ТАНЕКО Кубке Чемпионов со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Николай Коваленко, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Воронков и Артём Лукоянов, а также защитник Стивен Кемпфер. У «Магнитки» авторами голов стали форвард Максим Карпов и защитник Алексей Маклюков.

После двух сыгранных матчей в активе обоих клубов по 2 набранных очка. В первом туре магнитогорский клуб обыграл «Салават Юлаев» (6:4), а «Ак Барс» уступил СКА (2:3, ОТ).

Следующий матч казанский клуб проведёт в субботу, 21 августа, с «Салаватом». Начало — в 17:00 мск. «Металлург» в этот же день сыграет со СКА. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

Турнирная таблица ТАНЕКО Кубка Чемпионов
ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
19 августа 2021, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Коваленко (Кемпфер) – 07:39' (5x4)   2:0 Кемпфер (Коваленко, Галимов) – 09:25' (5x4)   2:1 Карпов (Майе, Хультстрём) – 11:58' (5x4)   3:1 Кагарлицкий (Тарасов, Линдхольм) – 24:48' (5x5)   4:1 Воронков (Кемпфер, Коваленко) – 45:52' (5x5)   4:2 Маклюков (Кошелев) – 47:18' (5x5)   5:2 Лукоянов (Зарипов, Бурмистров) – 50:38' (5x5)
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