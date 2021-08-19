«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Металлургом» на ТАНЕКО Кубке Чемпионов

Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» на ТАНЕКО Кубке Чемпионов со счётом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Николай Коваленко, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Воронков и Артём Лукоянов, а также защитник Стивен Кемпфер. У «Магнитки» авторами голов стали форвард Максим Карпов и защитник Алексей Маклюков.
После двух сыгранных матчей в активе обоих клубов по 2 набранных очка. В первом туре магнитогорский клуб обыграл «Салават Юлаев» (6:4), а «Ак Барс» уступил СКА (2:3, ОТ).
Следующий матч казанский клуб проведёт в субботу, 21 августа, с «Салаватом». Начало — в 17:00 мск. «Металлург» в этот же день сыграет со СКА. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
- 19 августа 2021
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