Воробьёв: не кажется ли, что нет баланса в игре? Про «кажется» хорошо отвечал Кузнецов

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» на ТАНЕКО Кубке Чемпионов (2:5).



«Пропустили мы два гола, начинать с 0:2 не очень… Ребята работали, были вещи довольно неплохие, но результат мы подломали. Во втором периоде пошли удаления, накладываются смены. Не согласен, что что-то изменилось особо.



Не кажется ли, что у «Магнитки» нет баланса обороны и атаки? На вопрос про «кажется» Женька Кузнецов хорошо отвечал. Идёт предсезонка, мы работаем над обороной и атакой. Сегодня я неудовлетворён результатом. Впереди много работы. По поводу Хлыстова и Волгина нечего объявлять. У нас работает Сергей Юрьевич Гомоляко (спортивный директор «Магнитки» — Прим. «Чемпионата»). Получивший травму Яковлев уже в Магнитогорске.



Игра Маклюкова? Мы знали Алексея, когда его брали. Он хорошо читает игру, очень грамотный парень, умный защитник», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.