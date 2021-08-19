Квартальнов — о 5:2 с «Металлургом»: сегодня и мы, и соперник давали играть друг другу

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Металлургом» на ТАНЕКО Кубке Чемпионов (5:2).



«Хорошее начало, забили голы в нужное время, у нас был гандикап в голах. Но нам есть, над чем работать, много моментов не понравилось. Хорошо, что многое реализовали, забросили много шайб.



Вчера и сегодня были две разные игры. Со СКА получился более контактный и быстрый матч. Сегодня – поспокойнее, помягче, помедленнее. Голы Коваленко и Кагарлицкого? Очень хорошо сыграл Кемпфер, очень хорошая «химия» в большинстве. Он помог, всё реализовалось в голы.



Сегодня и мы давали сопернику играть, и нам давали играть. Каждый, наверное, преследует свои цели. Была бы игра поконтактнее – может, она бы и сложилась по-другому. Что мне сегодня не понравилось? Второй период плохо играли в зоне обороны. Были погрешности, Бобков нас вытащил пару раз. Были такие вещи, когда распадалась сама система игры. Понравилась реализация, большинство. Наконец-то выиграли, ещё и на домашнем турнире. Это хорошо.



Кириллу Панюкову пока сложновато. Он – серьёзный парень, пока всё воспринимает очень серьёзно. Это скорее минус, чем плюс. Мы сегодня с ним пообщались после раскатки, он всё берёт близко к сердцу. Это большая команда для него, но он хороший игрок. Он хорош под воротами, я сказал ему, что надо играть своими лучшими качествами. Поэтому мы его и пригласили сюда. Нам нужно определиться с игроками, найти «химию». Пока есть дисбаланс», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.