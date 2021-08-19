Кемпфер: адаптация в «Ак Барсе» проходит незаметно, команда мне помогает

Защитник «Ак Барса» Стивен Кемпфер подвёл итоги встречи с «Металлургом» на ТАНЕКО Кубке Чемпионов (5:2).

«Получился хороший матч, мы смогли быстро реализовать план на игру и зацепиться за него. Реализовали всё то, над чем работали с тренерами в последний месяц.



Хоккей здесь отличается от того, к которому я привык. Но парни в раздевалке учат меня пониманию игры, тренерский штаб очень много объясняет в части тактики. Переход проходит хорошо и даже просто, команда помогла сделать адаптацию незаметной.

Все три недели моих тренировок в «Ак Барсе» на лёд выходили одинаковые звенья – защитники играли с теми же нападающими. Коваленко был одним из тех парней, с которым я чаще всего оказывался на льду. И он же много помогал мне – переводил установки, объяснял игру в большинстве. Так что какая-то химия с Коваленко и Галимовым есть, и мы продолжаем работать над взаимопониманием. Считаю, что чем больше тренируешься всей пятёркой, тем легче становится в игре.

Когда Дмитрий Воронков забивал гол, хотел отдать пас через щитки вратаря? Это было чистое везение – я пытался попасть в Коваленко, но попал в коньки защитника. Повезло, что шайба отскочила к Воро на пустые ворота.



Мой гол? Мы много говорили о нацеленности на ворота в большинстве, о том, что первая мысль должна быть о броске. Я был открыт, а Воро хорошо закрыл обзор на пятаке. До этого в матче мы несколько раз бросали низом, и вратарь рано садился, поэтому я решил бросить верхом. Здорово, что шайба влетела в сетку», — приводит слова Кемпфера официальный сайт клуба.