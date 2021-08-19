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Президент «Питтсбурга»: Беттмэн не позволит превратить свитеры игроков в форму из НАСКАР

Президент «Питтсбурга»: Беттмэн не позволит превратить свитеры игроков в форму из НАСКАР
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Президент «Питтсбург Пингвинз» Дэвид Морхаус прокомментировал решение НХЛ о том, что клубам разрешат размещать рекламу на свитерах, начиная с сезона-2022/2023.

«С точки зрения финансов для нас это всё меняет. При этом Беттмэн никогда не разрешит превратить свитеры в форму из НАСКАР или из европейского хоккея. Он сомневался и подошёл к этому вопросу комплексно.

Мы оцениваем финансовый эффект от этого решения на уровне продажи прав на название арены. Если игрок придёт к нам и скажет, что он не хочет видеть на своей форме какую-то рекламу, мы поймём это. Но игроки как никто другой понимают, что за последние два года было потеряно огромное количество денег.

Если всё сделать со вкусом, то вряд ли будут какие-либо проблемы. И вспомните, как люди реагировали на логотипы на шлемах. Сперва все немного возмущались, а теперь никто их даже и не замечает», – цитирует Морхауса ESPN.

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