Коваленко — о стычке с Лайпсиком: пусть на табло посмотрит и дальше кричит

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко прокомментировал победу над «Металлургом» (5:2), а также рассказал о взаимодействии с легионерами и потасовке с форвардом «Магнитки» Бренданом Лайпсиком.

«Все здорово сыграли, потихоньку находим свою игру. Прибавляем с каждым днём, с каждым матчем.



Мне обе игры понравились. Хочется побиться, побороться, как в плей-офф. А бывают и такие команды, где раскатики, очень много игровичков. Мне обе игры понравились. Я не считаю себя игровичком, просто работяга.



Стивен Кемпфер сказал, что помогаю ему? У меня не очень хороший английский. Я стараюсь с ним общаться, но надо его учить, всё равно.



Я – ответственный за адаптацию легионеров? Лучше бы было, если переводили Бурый, Крис. Они свободно общаются. Как адаптировались легионеры в команде? Они хорошо освоились. Все помогают им, даже если не знают английский язык.



Потасовка с Брендэном Лайпсиком? Пусть на табло посмотрит и дальше кричит. Я не хочу говорить о том, что было. Не хочу выносить это на публику. Я не хотел драться. Просто увидел, что на Джордана Уила вратарь полез и хотел его успокоить, а он сзади налетел. Я его вообще не видел. Он начал меня немного душить. Я видел такой же приём у Капризова», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Ак Барса».