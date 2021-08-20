Кожевников: если бы все доверяли молодым как Квартальнов — мы бы вернули мировое лидерство

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о командах-участницах ТАНЕКО Кубка Чемпионов.



«Кубок чемпионов — отличный турнир — и отличная возможность для Казани, Питера, Уфы и „Магнитки“ набрать ход перед стартом регулярного чемпионата.



Что порадовало в первые дни? Во-первых, непредсказуемость результатов. Во-вторых — и это главное — большое количество молодых игроков на льду.



Посмотрите, как доверяют молодёжи в СКА и „Ак Барсе“. Понятно, что это ведущие команды в КХЛ, в них есть по два состава, но радует, что молодых российских хоккеистов там не оставляют в тени легионеров. К сожалению, в ряде других клубов — например, „Автомобилисте“ или „Салавате“ — ставка делается на иностранцев.



СКА и „Ак Барс“ этим летом много проигрывают? На результаты летом не нужно обращать особого внимания, главное — качество игры и наработки.



Если говорить о Казани, то можно долго спорить о том, что Дмитрий Квартальнов ставит „Ак Барсу“ простоватый, прямолинейный хоккей. Честно говоря, я не большой фанат такого стиля. Но вы посмотрите, как Квартальнов доверяет молодёжи, как не по дням, а по часам растут Воронков, Коваленко, Галимов! Тренер, рискуя, постоянно ставит их в первые звенья — и уже виден результат.



Если бы все в КХЛ доверяли бы молодым так, как Квартальнов, то наш хоккей вернул бы себе лидирующие позиции на мировой арене.



В таких больших клубах критики не избежать. Но доверие молодым — это фирменный приём Квартальнова, который давал результат и в Новосибирске, и в Ярославле, и в ЦСКА. Думаю, сработает он и в „Ак Барсе“.



СКА старается играть быстро и агрессивно, как в НХЛ. Но нужно определяться с составом, в Питере высокая конкуренция, много молодых. Нам бы в „Спартак“ такой молодёжи.



Мне всегда нравился комбинационный стиль „Металлурга“, в последние годы команда от него отошла, сейчас пытается вернуться. Проблема „Магнитки“ — стабильность, команда неровно смотрится даже во время одного матча, сильный период сменяет средний.



»Салават" в последние годы сильно зависит от легионеров и ветеранов. Но веление времени — доверять молодым, ставить на них. Пока у меня нет уверенности, что «Салават» перестанет быть старомодным", — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.