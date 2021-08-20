Беттмэн: не переживаю за «Аризону». Не думаю, что команда куда-то переедет

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил о том, что «Аризона Койотс» останется в Финиксе после того, как мэрия города Глендейл (пригород Финикса) объявила, что не продлит действующее операционное соглашение с командой об использовании стадиона «Хила-Ривер Арена» после завершения сезона-2021/22.



«Я не переживаю за „Койотс“. Будущее этой команды связано с Финиксом и его пригородами.



Не думаю, что „Аризона“ куда-то переедет. Считаю, что город Глендейл так ведёт переговоры. Ни для кого не секрет, что Алекс Меруэло, владелец „Койотс“, рассматривает варианты строительства новой арены в районе Финикса, и мэрия Глендейла таким образом дает ему понять, что он должен подписать договор о 20-летней аренде, либо соглашение не будет продлено», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.



По соглашению между «Койотс» и городом Глендейл об аренде стадиона, которое продлевают ежегодно, любая из сторон может прекратить его действие, уведомив партнера в письменном виде о своём намерении не позднее 31 декабря.



Также сообщается, что «Аризона» рассматривает вариант сотрудничества с Темпе (пригород на юге Финикса). Один из представителей клуба ранее заявил, что команда «очень заинтересована в этом регионе».