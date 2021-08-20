Шестёркин: в сборную вызывают только 3 вратарей? Готов играть в обороне или центрфорварда!

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал об участии в благотворительном матче, организованном Артемием Панариным, о российской компании в клубе, новом контракте и конкуренции за место в сборной России.
«Я не впервые за последнее время выхожу на лёд. Уже тренируюсь, катаюсь. Теперь вот встретился с друзьями, пообщались, сделали благое дело. Мне всё понравилось. Панара в порядке, да и остальные не отстают.
Обмен Бучневича в «Сент-Луис»? Да, у нас была хорошая компания в Нью-Йорке, мы очень плотно сдружились. Хорошо проводили время вместе. Жалко, что такой обмен произошёл. Но это бизнес. Посмотрим, что будет дальше.
По ходу лета я каждую неделю разговаривал со своим агентом. Там появлялись какие-то разные вводные, новые числа предлагали. Всё это обсуждали, и конечно, я не мог не думать об этом. Считал, взвешивал, что будет лучше, а что — нет. В итоге мы нашли компромисс, и я думаю, всё получилось очень хорошо. Конечно же, я доволен.
Конкуренция за место в сборной, в которую вызывают только 3 голкиперов? Знаете, меня это не смущает. Потому что я в случае необходимости могу играть даже в обороне или на позиции центрфорварда. Я к этому готов!», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.
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