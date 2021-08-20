Гудроу: собираюсь стать лидером в «Рейнджерс». Знаю, что нужно для побед на высоком уровне

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Баркли Гудроу рассказал о задачах, которые поставил перед собой в качестве игрока клуба.
«Я подписал контракт с клубом не для того, чтобы быть игроком, которым я не являюсь. Я не из тех, кто забьёт 30 голов за сезон или наберёт кучу очков. Но я собираюсь быть тем, против которого трудно играть, кто будет помогать в меньшинстве, стимулировать свою команду, заступаться за товарищей, быть лидером.
Я знаю, что нужно, чтобы побеждать на высоком уровне, какой образ мышления необходим для выигрышей, поэтому я просто хочу поделиться им», — приводит слова Гудроу официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Рейнджерс» выменяли Гудроу из «Тампы» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022. Также клуб из Нью-Йорка получил выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2022 и защитника «Вегас Голден Найтс» Ника ДеСимоне в обмен на форварда Бретта Хаудена.
Игрок заключил 6-летнее соглашение с кэпхитом $ 3,6 млн в год.
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