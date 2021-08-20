Кандидат в президенты ИИХФ предложил увеличить призовые участникам элитных раундов ЧМ

Кандидат в президенты Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хенрик Бах-Нильсен предложил увеличить призовой фонд для команд-участниц элитных раундов чемпионата мира на 30% за счёт сокращения количества турниров для минорных раундов.
Функционер предлагает проводить чемпионаты мира, начиная с дивизиона 1В (кроме мужских команд 1В) и ниже, один раз в два года. Освободившиеся средства Бах-Нильсен предложил тратить на команды из элитных раундов и женские сборные. Так, призовой фонд на элитные дивизионы может вырасти до $ 10 млн – на 30% от нынешней суммы. В год, когда сборные из минорных дивизионов ИИХФ не будут принимать участия в чемпионатах мира, они получат грант на развитие хоккея в стране по $ 40 тыс. на каждую команду, пропустившую турнир.
«Таким образом мы защитим долгосрочный успех для топ-событий и топ-участников наших мероприятий. Давайте сделаем смелый шаг, изменим наши методы работы, чтобы вместе сделать хоккей поистине глобальным. Сейчас я дорабатываю своё следующее предложение, которое будет сосредоточено на укреплении нашей позиции по Олимпийским играм», — цитирует пресс-релиз Баха-Нильсена «Р-Спорт».
Выборы президента ИИХФ пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Фазель руководит организацией с 1994 года, в сентябре он покинет свой пост. Также свои кандидатуры выдвинули немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, француз Люк Тардифф и белорус Сергей Гончаров.
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